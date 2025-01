Manchester City x Brugge: onde assistir e horário do jogo da Champions

Do UOL, em São Paulo

Buscando evitar o vexame da eliminação precoce, o Manchester City recebe o Club Brugge às 17h (de Brasília) desta quarta (29), no Etihad Stadium, pela 8ª e última rodada da Liga dos Campeões.

A partida será transmitida ao vivo e com exclusividade no steaming Max. O Placar UOL acompanha os lances em tempo real.

O City precisa necessariamente vencer e secar adversários para ter chances de avançar de fase. A equipe comandada por Pep Guardiola ocupa atualmente a 25ª posição, com oito pontos, dois a menos que o Sttutgart, primeiro time na zona de classificação para os playoffs das oitavas.

Já o Brugge se garante no mata-mata em caso de empate e tem até chance remota da classificação direta às oitavas. O time belga está em 20º, com 11 pontos, e confirma a vaga nos playoffs se não perder para o City. Além disso, o Brugge chega a 14 se vencer e pode beliscar o G8 dependendo dos outros jogos da rodada e dos critérios de desempate — o primeiro é saldo de gols.

Será o terceiro confronto entre os times na história, e o City leva vantagem. Os dois duelos anteriores, pela fase de grupos da Champions de 2021/22, terminaram com vitória inglesa por 5 a 1 e 4 a 1, respectivamente.

O Brugge, no entanto, chega para a partida decisiva com uma série de 20 jogos de invencibilidade. A última derrota do clube belga foi há três meses, para o Milan, pela Champions.

City x Brugge -- 8ª rodada da fase de grupos da Champions

Local: Etihad Stadium, em Manchester

Data e horário: 29 de janeiro de 2025, às 17h

Transmissão: Max