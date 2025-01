Corinthians: Augusto Melo pede afastamento de presidente do Conselho

Augusto Melo, presidente do Corinthians, levou à Comissão de Ética do clube um pedido para que Romeu Tuma Jr. seja afastado da função de presidente do Conselho Deliberativo.

Augusto alega que Romeu não está sendo imparcial e neutro na condução do processo que está em curso e deve decidir pela destituição ou não do presidente do clube, por meio de votação no Conselho Deliberativo, devido a eventuais descumprimentos estatutários no momento da conclusão do contrato firmado com a Vai de Bet.

Para Augusto, Romeu tem realizado pré-julgamentos e tem atingido a imagem do Corinthians com afirmações graves.

O pedido de Augusto Melo foi protocolado e entregue a Roberson Medeiros, conhecido como Dunga, atual presidente da Comissão de Ética.

A partir de agora, Dunga fará uma avaliação do pedido. Ele pode arquivar de imediato, caso entenda que não há fundamentação estatutária. Se houver o entendimento de que o caso deve prosseguir, Romeu Tuma Jr. terá um prazo estabelecido para se defender das acusações.

Em seguida, um relator seria nomeado para fazer uma parecer. Este parecer, então, seria apreciado pela Comissão de Ética e, depois, votado no Conselho Deliberativo, se os conselheiros concordassem com a admissibilidade da pauta.

Romeu Tuma Jr. não será afastado das atribuição dele no Conselho Deliberativo por causa deste pedido protocolado nesta quarta-feira por Augusto Melo, inclusive na hipótese da reunião sobre o caso VaideBet ser marcada. A tendência, no entanto, conforme apurou a reportagem, é Augusto Melo entrar novamente na Justiça Comum em busca de uma liminar que suspenda a votação sobre o caso VaideBet até que o processo contra Romeu Tuma Jr. seja concluído.

O que diz Tuma

Como tenho repetidamente afirmado, meu compromisso é unicamente com o Corinthians. Enquanto desempenhar a função de Presidente do Conselho seguirei sendo imparcial, defendendo única e exclusivamente os interesses do clube, seguindo rigorosamente seu estatuto. As críticas ou até mesmo acusações infundadas são esperadas e até naturais de quem se sente contrariado, já estou acostumado. Todas elas serão tratadas no momento oportuno e no foro adequado.