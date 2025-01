Após fechar ano em alta, André Silva tem de lidar com sombra de Ryan Francisco

André Silva terminou 2024 em alta. Sendo uma alternativa a Calleri, o atacante do São Paulo aproveitou os minutos recebidos na reta final de temporada, marcando gols e sendo importante para a equipe. Agora, porém, ele tem de lidar com a sombra de um jovem em franca ascensão: Ryan Francisco.

Campeão da Copinha, com dez gols marcados em oito jogos disputados - ficou de fora da final por suspensão -, Ryan Francisco será promovido definitivamente ao profissional após sua folga e chegará ao CT da Barra Funda cercado de grandes expectativas.

A torcida, inclusive, tem pedido para que Ryan Francisco seja relacionado prontamente para os próximos compromissos do São Paulo no Campeonato Paulista. Se dependesse das arquibancadas, o jovem atacante já figuraria no time titular nesta quarta-feira, contra a Portuguesa, no Pacaembu.

André Silva, entretanto, deverá começar jogando contra a Lusa. Será a chance de o atacante mostrar que também pode ser bastante útil ao São Paulo em 2025, apesar de Ryan Francisco estar pedindo passagem pelo grande desempenho mostrado nas categorias de base do clube.

É claro que ainda há um longo caminho a ser percorrido pelo jovem atacante. Todo cuidado é pouco para que ele não seja lançado no momento errado e acabe não conseguindo performar. Em uma estrutura em que não precisa assumir a responsabilidade, tendo outros dois concorrentes de posição mais experientes, o que é o caso, Ryan Francisco poderá se desenvolver sem pressa, se adaptar ao time profissional e, aos poucos, fazer o mesmo que se habituou a fazer em Cotia.

Para a partida contra a Portuguesa, o craque da Copinha ainda não deverá ficar à disposição. Lucas Ferreira e Matheus Alves, por sua vez, participaram do último treino do elenco, nesta terça-feira, no CT da Barra Funda, e devem ser relacionados para o duelo com a Lusa.