Parrumpinha analisa futuro de Renato Moicano após derrota no UFC 311

No último dia 18, na Califórnia (EUA), Renato 'Moicano' teve a chance de se tornar campeão do peso-leve (70 kg) do UFC, mas não foi páreo para Islam Makhachev. Na luta principal da edição de número 311 da companhia, o brasileiro foi finalizado pelo dono do cinturão da categoria logo no primeiro round. Após a derrota do seu atleta, o treinador Marcos da Matta, o 'Parrumpinha', já trata de projetar o próximo passo do mesmo na maior organização de MMA do mundo.

Em entrevista exclusiva à reportagem da Ag. Fight, o veterano dos esportes de combate indicou que 'Moicano' pode fazer sua próxima luta em solo brasileiro. Vale destacar que a imprensa especializada especula que o UFC pode realizar um evento em Brasília, em maio. Entretanto, até o momento, a organização ainda não oficializou sua vinda ao país.

De todo modo, 'Parrumpinha' aponta que faz todo sentido Renato ser um dos destaques de tal evento, pois, além de lutar em casa, já que é de Brasília, também é um dos atletas mais populares do Brasil no MMA na atualidade. Empolgado com o futuro do lutador, o treinador mencionou Beneil Dariush como adversário ideal. E a sugestão do profissional é válida. Os veteranos iriam se enfrentar no UFC 311, mas o duelo foi cancelado, porque 'Moicano' acabou substituindo o lesionado Arman Tsarukyan contra Makhachev, no 'main event'.

"Não há nada de concreto. A gente pediu para lutar em Brasília e o Hunter falou que está trabalhando nisso, que quer que ele seja até o main event lá. Veremos, mas não tem nada certo. Até pela data prevista para ser no dia 31 de maio em Brasília, mas não tem nada assinado. Nada em Brasília está certo, 100%. Estamos trabalhando nisso. O Moicano é de Brasília, faz sentido ter o Moicano lá de main event ou co-main event, mas nada assim, que seja 'Pô, já estamos conversando, já está tudo meio que encaminhado. Não, isso não. Uma coisa que acho que faz todo sentido seria continuar a luta contra o Dariush. Todo mundo quer ver essa luta. Acho que é uma luta boa", declarou o treinador.

Outras opções

Como mencionado por 'Parrumpinha', o cenário ideal para 'Moicano' é a remarcação da luta contra Dariush. Mas, caso o UFC decida mudar a programação para o brasileiro, o treinador tratou de mencionar outros dois tops do peso-leve como possíveis adversários: Michael Chandler e Paddy Pimblett. Inclusive, Renato, constantemente, provoca o americano e discute com o inglês de forma pública. Até o momento, a dupla não possui compromisso marcado na companhia.

"Tem outras possibilidades, de repente o Chandler, mas acho que ele não vai aceitar. O Pimblett ir para Brasília? Não vejo aceitando. O Hooker está confirmado com o Gaethje, então as portas estão meio que fechadas um pouquinho, mas, de repente, até maio uma dessas portas se abre. Veremos", concluiu 'Parrumpinha'.

Registro de 'Moicano' no MMA

Renato Carneiro, de 35 anos, é um dos principais lutadores brasileiros no peso-leve do UFC. Atualmente, o atleta ocupa a décima posição no ranking da categoria. No MMA desde 2010, 'Moicano' construiu um cartel composto por 20 vitórias, seis derrotas e um empate. Seus principais triunfos foram sobre Benoit Saint Denis, Calvin Kattar, Cub Swanson, Drew Dober, Jalin Turner e Jeremy Stephens.