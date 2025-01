Torcedores de São Paulo e Corinthians brigam antes do Majestoso

O clássico entre São Paulo e Corinthians apresentou cenas de violência horas antes de a bola rolar no estádio do Morumbi. Torcedores das duas equipes brigaram neste domingo na capital paulista.

Segundo informações do G1, a confusão ocorreu na Avenida Marquês de São Vicente, zona oeste da cidade. Imagens gravadas por pessoas no local mostram grupos ligadores aos dois times com pedaços de paus em suas mãos.

Houve também o lançamento de bombas e muitos torcedores correndo no local. A Polícia Militar de São Paulo foi acionada para apartar o problema.

São Paulo e Corinthians jogam neste domingo, às 18h30, no Morumbis, pelo Paulistão 2025. No estádio, haverá apenas a presença de torcedores do Tricolor, o mandante do confronto.

A rivalidade entre as equipes teve o primeiro capítulo neste sábado. Na final da Copinha, o São Paulo derrotou o Corinthians por 3 a 2 e comemorou o título no Pacaembu.