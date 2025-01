"Temos que melhorar e vamos", diz Gabigol após novo tropeço do Cruzeiro

Como ocorreu no fim do ano passado, o Cruzeiro passa por momentos de turbulência nestes primeiros compromissos de 2025. Após o empate contra o Betim, o atacante Gabigol, contratação mais badalada do clube, fez uma promessa de melhora aos torcedores.

Em uma publicação nas redes sociais, Gabigol deixou claro que o time irá se desenvolver e conquistar resultados positivos. "Feliz pela estreia em casa, triste pelo resultado. Temos que melhorar e vamos! Obrigado, nação azul, é o Cabuloso", disse o atacante.

A pressão por melhores resultados está principalmente sobre o técnico Fernando Diniz. Impaciente, a torcida cruzeirense vaiou e chegou a dar "adeus" ao comandante neste sábado. Desde o ano passado, os resultados do comandante em Belo Horizonte estão longe do esperado.

Para Gabigol, o momento é de buscar a afirmação no Cruzeiro. Diante do Betim, o jogador permaneceu em campo durante os 90 minutos, mas ainda não balançou as redes pela primeira vez com a nova equipe.