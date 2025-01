Técnico do Tottenham, Ange Postecoglou responde sobre risco de demissão

Neste domingo, durante coletiva de imprensa do técnico do Tottenham, Ange Postecoglou, a permanência do grego foi um dos assuntos mais comentados. Após a derrota de virada, em casa, por 2 a 1 para o Leicester City, em jogo válido pela 23ª rodada do Campeonato Inglês, o treinador declarou que, apesar de saber que muita gente é contra sua permanência, não tem como saber sobre o seu futuro.

São sete jogos sem vitórias no Campeonato Inglês para o Tottenham, que ocupa a 14ª posição, com 24 pontos, oito acima do Ipswich Town, primeiro time na zona de rebaixamento. Contudo, Postecoglou justifica o baixo desempenho e culpa as lesões que a equipe londrina vem sofrendo, que já ultrapassam 13 desfalques.

Questionado sobre a sua permanência na equipe após o retorno dos desfalques, Postecoglou foi direto na resposta. "Quem sabe? Não tem como saber. Com certeza, muita gente vai dizer que não. Mas eu não sinto nenhum clima ruim na equipe, não sou isolado por ninguém. Todos os jogadores e toda a equipe estão dando tudo de si e é a única coisa que sei", disse o treinador.

No Tottenham desde julho de 2023, Ange Postecoglou chegou à equipe após passagem pelo Celtic, onde foi bicampeão escocês. Antes disso, o técnico foi tetracampeão australiano e vencedor da Copa da Ásia 2015, treinando a Seleção Australiana. Condecorado pelas suas conquistas, o treinador grego substituiu Antônio Conte.

Apesar das conquistas, Postecoglou não consegue repetir o bom trabalho no clube inglês. No Tottenham, são 69 jogos, 33 vitórias, 10 empates e 26 derrotas. Com Ange no comando, a equipe londrina tem o pior desempenho no Campeonato Inglês nos últimos 15 anos, sendo o primeiro treinador no período a não alcançar mais de 30 pontos nas primeiras 23 rodadas do torneio.