Pablo, Carlinhos e mais três são liberados do elenco do Flamengo

O Flamengo definiu um ajuste importante em seu elenco para a sequência da temporada 2025. O time carioca anunciou que cinco atletas não estão nos planos do técnico Filipe Luís: Carlinhos, Pablo, Caio Garcia, Thiaguinho e Zé Welington.

Portanto, todos estão autorizados a buscar uma nova equipe. Em nota oficial, o Flamengo explicou como esses atletas vão seguir trabalhando até a definição do futuro.

"O Clube de Regatas do Flamengo informa que os atletas Caio Garcia, Carlinhos, Pablo, Thiaguinho e Zé Welington estão autorizados a negociar com outros clubes. Durante esse período, os jogadores treinarão em horários alternativos no Centro de Treinamento George Helal e terão à disposição toda a estrutura do clube", destacou o Rubro-Negro.

Os dois mais famosos dessa lista são o zagueiro Pablo e o atacante Carlinhos. O primeiro teve uma passagem importante pelo Corinthians e no futebol europeu. No ano passado, defendeu o Botafogo por empréstimo, sofrendo com lesões.

Carlinhos foi destaque do Nova Iguaçu no Carioca do ano passado, mas não conseguiu vingar no Flamengo e também teve problemas físicos.