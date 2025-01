Oscar marca contra o Corinthians seu primeiro gol pelo São Paulo; veja

O retorno de Oscar ao São Paulo começa de maneira triunfal. Após uma primeira passagem polêmica, o camisa 8 voltou ao MorumBIS e enfim marcou seu primeiro gol pelo clube. E logo contra o Corinthians, no clássico deste domingo (26), com vitória tricolor por 3 a 1.

Antes de balançar as redes, Oscar deu sua quarta assistência pelo clube, a primeira em seu retorno. Na primeira passagem, foram 13 jogos, nenhum gol e três assistências. Bastaram três minutos do segundo tempo para o camisa 8 cobrar escanteio na cabeça de Lucas Moura, que abriu o placar para o São Paulo.

Sete minutos depois, aos 10, o tão esperado gol saiu.

Luciano recebeu pelo meio após erro da defesa do Corinthians e tocou com carinho para Oscar, que bateu de chapa, de primeira, para balançar as redes pela primeira vez como jogador do São Paulo. Uma catarse no MorumBIS. Na comemoração, o meia deitou no chão e agradeceu aos céus.

Paulistão 2025 ao vivo no UOL Play e no Canal UOL

Agora você pode assistir ao Campeonato Paulista no UOL Play e no Canal UOL.

São até 7 jogos ao vivo por rodada, com o melhor time de narradores e comentaristas da TV e do streaming.

O Canal UOL está disponível nas principais operadoras de TV a cabo do país e streaming:

Na Claro TV, está no canal 549.

Na Vivo TV, o número é 613.

O Canal UOL também está disponível na Oi TV (canal nº 140), na Sky (canal n° 88), na TVRO Embratel (canal nº 546), na Zapping (canal nº 64), na Samsung TV (canal n° 2074), na Pluto TV e no UOL Play

Para assinar o pacote UOL Play Futebol, clique aqui.