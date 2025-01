Fluminense empata com o Madureira e desperdiça chance de entrar no G4 do Carioca

O Fluminense empatou com o Madureira por 0 a 0 neste domingo, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, pela quinta rodada do Campeonato Carioca. Mano Menezes rodou o elenco, mas o time perdeu a chance de entrar no G4.

Com o empate, o Fluminense soma seis pontos e está na sétima colocação da tabela. Se vencesse, pularia para terceiro, dentro da zona de classificação para a semifinal. Já o Madureira, com cinco pontos, está na décima posição.

Pela próxima rodada, o Fluminense enfrenta o Botafogo nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos. Já o Madureira visita o Boavista na quinta, às 18h30, em Bacaxá.

Mano Menezes só repetiu o goleiro Fábio em relação ao time que venceu a Portuguesa na última quinta-feira. O técnico do Fluminense promoveu a estreia do lateral esquerdo Renê e o zagueiro Thiago Silva fez a primeira exibição em 2025.

O jogo demorou a ter alguma emoção durante o primeiro tempo. Aos 26 minutos, Canobbio recebeu pela esquerda da área e chutou para defensa de Mota.

Aos 40, Isaque recebeu e avançou, mas errou o alvo. Três minutos depois, Bernal arriscou de fora da área e mandou à direita. O primeiro tempo, fraco tecnicamente, não empolgou.

Na etapa final, aos cinco minutos, Renato Augusto invadiu a área e caiu após Jean tentar o corte. A arbitragem nada marcou e o VAR tampouco recomendou revisão. O meia sentiu o ombro esquerdo e precisou sair para entrada de Riquelme.

Aos 17 minutos, Mano Menezes colocou Serna e Cano nos lugares de Canobbio e Kauã Elias, mas o panorama não mudou muito. O Fluminense errava o passe decisivo e não conseguia criar chances. Com pouca inspiração de lado a lado, o 0 a 0 foi o placar final.

FICHA TÉCNICA



MADUREIRA 0 X 0 FLUMINENSE

Local: Estádio Kleber Andrade, Cariacica (ES)



Data: 26/01/2025, domingo



Horário: 16h (de Brasília)



Público: 4.341 presentes



Árbitro: João Marcos Gonçalves Fernandes



Assistentes: Victor Augusto Camões de Abreu e Marcelo Araújo Ossimo



VAR: Pathrice Wallace Corrêa Maia



Cartão amarelo: Cauã Coutinho, Evandro e Marquinhos (Madureira) e Manoel, Guga e Nonato (Fluminense)

MADUREIRA: Mota; Cauã Coutinho (Celsinho), Marcão (Arthur), Jean e Evandro; Rodrigo Lindoso (Matheus Lira), Wagninho, Wallace (Marquinhos) e Marcelo; Renato Henrique e Minho (Hugo). Técnico: Daniel Neri.

FLUMINENSE: Fábio; Guga (Samuel Xavier), Thiago Silva, Manoel e Renê; Bernal, Nonato (Hércules), Isaque e Renato Augusto (Riquelme); Canobbio (Serna) e Kauã Elias (Cano). Técnico: Mano Menezes.