Flamengo libera Carlinhos e mais 4 jogadores para negociar com outros times

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Flamengo informou, na tarde deste domingo (26), que autorizou cinco jogadores para "negociar com outros clubes". A lista conta com o zagueiro Pablo e o atacante Carlinhos.

O que aconteceu

Os jogadores não fazem parte dos planos da comissão técnica para o restante da temporada. Eles vão treinar no Ninho do Urubu enquanto não definem os próximos passos.

Carlinhos é o artilheiro do Carioca. Ele marcou três gols na competição e recebeu propostas para deixar o Rubro-Negro. A tendência é que o assunto acelere a partir de agora.

Filipe Luís falou sobre Carlinhos ter ficado fora da vitória sobre o Volta Redonda, em Brasília. "Ele ficou no Rio. Eles entraram de férias antes do tempo para jogar esses quatro jogos do Carioca, ele fez três gols nesses jogos. A gente sabe da qualidade que ele tem, agora vamos ver as decisões que vamos tomar".

O zagueiro Pablo voltou ao Flamengo nesta temporada, mas não ficará. Em 2024, ele esteve emprestado ao Botafogo, mas atuou por apenas 28 minutos. No começo deste ano, atuou nos quatro primeiros jogos — contra Boavista, Madureira, Nova Iguaçu e Bangu.

Filipe Luís também foi questionado sobre o fato de Pablo e o meia Lorran não terem sido relacionados para o duelo com o Voltaço. Sobre propostas aos jogadores, disse que esse era um "assunto exclusivamente da diretoria".

"Esse é um assunto exclusivamente da diretoria. Claro que eu tenho opinião, mas isso o Boto [diretor de futebol] vai poder responder. Estou com o grupo que participou da pré-temporada inteira comigo, que bebeu da água do conteúdo que eu passei para eles, tiveram essa imersão nesses nove dias com treinos, vídeos e correções. Então é um grupo que partiu na frente nesse quesito tático que eu prezo muito. É inegociável que os jogadores cumpram as funções que eu peço. Os jogadores não estiveram comigo, e a diretoria vai se reunir com eles e comigo para a gente tomar a decisão do que vai ser deles", respondeu o treinador.

Veja a nota do Flamengo

O Clube de Regatas do Flamengo informa que os atletas Caio Garcia, Carlinhos, Pablo, Thiaguinho e Zé Welington estão autorizados a negociar com outros clubes. Durante esse período, os jogadores treinarão em horários alternativos no Centro de Treinamento George Helal e terão à disposição toda a estrutura do clube.