Destaque do Corinthians, Hugo Souza busca superar más lembranças e melhorar histórico contra o São Paulo

Desde que assumiu a meta do Corinthians em 2024, Hugo Souza tem se mostrado uma figura de confiança para a torcida do Timão. No entanto, o clássico contra o São Paulo neste domingo, no Morumbi, traz um desafio especial para o goleiro. Com um histórico de confrontos delicados contra o Tricolor, principalmente ainda quando defendia o Flamengo, o atleta de 25 anos busca virar a página e escrever um novo capítulo no Majestoso.

Com a camisa do Rubro-Negro, Hugo acumulou resultados negativos contra o São Paulo, dentre eles uma partida marcada por grande falha individual que culminou em eliminação do clube carioca.

Se trata da derrota por 2 a 1 no Maracanã, pelas quartas de final da Copa do Brasil de 2020, quando o goleiro tentou driblar o atacante Brenner dentro da sua própria área, mas perdeu o controle da bola, fato que resultou no gol decisivo do Tricolor Paulista.

Outro episódio marcante foi a goleada sofrida por 4 a 1 no Campeonato Brasileiro, também em 2020. Agora, mais experiente e titular absoluto do Timão, ele quer mostrar que deixou as dificuldades no passado.

Ao todo, o goleiro já disputou seis partidas contra o São Paulo, cinco pelo Flamengo e uma pelo Corinthians. O goleiro foi superado em quatro delas e venceu apenas duas. O único Majestoso que ele atuou foi em 2024, no revés por 3 a 1 contra o Tricolor, válido pelo Brasileirão.

Ao bater Red Bull Bragantino, Velo Clube e Água Santa, todos por 2 a 1, o Corinthians se encontra invicto no Campeonato Paulista. No momento, o Timão lidera o Grupo A e a classificação geral da competição, com nove pontos (100% de aproveitamento). Mirassol, o segundo colocado da chave, tem três unidades a menos.