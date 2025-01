Botafogo anuncia acordo com volante Wendel, que se apresenta em junho

Imagem: Mike Kireev/NurPhoto via Getty Images

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

O Botafogo anunciou que chegou a um acordo com o volante Wendel, de 27 anos. Ele chega ao Alvinegro em junho.

O que aconteceu

Wendel assinou contrato com o Glorioso com validade até junho de 2029. O jogador, que é cria do Fluminense, vai voltar ao futebol brasileiro após nove temporadas na Europa, entre Benfica, de Portugal, e Zenit, da Rússia.

O volante vai terminar a temporada no Zenit. Essa foi uma das exigências do clube russo em meio às negociações, uma vez que ele é titular e visto como peça importante na equipe.

O Botafogo, na tarde deste domingo, já havia anunciado a contratação de Artur. O atacante também estava no Zenit.

A transferência dos dois nomes para o Botafogo já havia sido indicada pelo próprio Zenit. O clube russo sinalizou os acordos ao anunciar a contratação de Luiz Henrique.

Veja nota do Botafogo

"O Botafogo segue no mercado para reforçar o elenco alvinegro. E o nome escolhido sairá da Rússia novamente para casa. Natural de Duque de Caxias (RJ), o volante Wendel, de 27 anos, assinou vínculo definitivo com o Glorioso até junho de 2029 e vestirá o preto e branco em seu retorno ao Brasil.

O jogador, que se junta ao elenco alvinegro para reforçar o meio-campo, permanecerá no Zenit, da Rússia, até o fim da temporada europeia, com seu contrato com o Botafogo sendo formalizado a partir de junho de 2025".