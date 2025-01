Há três anos, Endrick brilhava em título inédido do Palmeiras na Copinha

No dia 25 de janeiro de 2022, o Palmeiras conquistou, pela primeira vez em sua história, a Copa São Paulo de Futebol Júnior. A 52ª edição de um dos torneios mais tradicionais do futebol de base teve como principal destaque Endrick, atual atacante do Real Madrid.

Com apenas 15 anos, o jovem palmeirense anotou seis tentos em sete jogos, sendo considerado o craque da competição e autor do gol mais bonito do torneio, feito na vitória diante do Oeste por 5 a 2.

Na campanha pelo título, o Alviverde, em nove jogos, teve oito vitórias e um empate, marcando 29 gols e sofrendo apenas cinco. A atuação de Endrick na final contra o Santos, em que abriu o placar na goleada por 4 a 0, chamou a atenção de diversos clubes ao redor do mundo, o que contribuiu para a sua transferência ao Real Madrid no final do ano.

Pelas categorias de base do Palmeiras, Endrick disputou 121 partidas oficiais e anotou 86 gols. O atleta fez sua estreia no profissional ainda em 2022, pelo Campeonato Brasileiro, durante duelo contra o Coritiba, atuação que fez com que o atacante se tornasse o jogador mais jovem na história a entrar em campo pelo Verdão.