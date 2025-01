Caixinha cansa de 'medalhões' e aposta na base do Santos contra o Velo

Do UOL, em Santos (SP)

O técnico Pedro Caixinha barrou três jogadores do Santos para a partida contra o Velo Clube neste sábado (25), às 18h30, no Benitão, pela quarta rodada do Campeonato Paulista. O UOL Play transmite o duelo.

O que aconteceu

Caixinha não relacionou o lateral-direito Hayner e os atacantes Lucas Braga e Wendel Silva. Os três ficaram em Santos enquanto o elenco viajou para Rio Claro.

O treinador ficou irritado com o desempenho do trio na derrota por 2 a 1 para o Palmeiras na última quarta-feira, na Vila Belmiro.

Outros dois experientes jogadores ainda não foram utilizados no Estadual: o zagueiro Gil e o atacante Willian Bigode. A dupla não deve permanecer ao longo do ano. O gambiano Yusupha Njie também está fora dos planos.

O técnico português apostará na base enquanto os reforços pedidos não chegam.

São 10 Meninos da Vila relacionados para esse confronto: João Paulo, Diógenes, Souza, JP Chermont, Gustavo Henrique, Kevyson, Gabriel Bontempo, Hyan, Miguelito e Matheus Xavier.

Tiquinho Soares deve começar no banco e estrear no segundo tempo. Thaciano (inflamação na coxa) e Soteldo (entorse no tornozelo) estão fora.

Outros jogadores podem ser barrados nos próximos dias. João Basso e Patrick ainda não convenceram a comissão técnica.

Uma possível escalação do Santos contra o Velo tem: Gabriel Brazão, JP Chermont, Zé Ivaldo, Luan Peres e Escobar (Souza); Tomás Rincón, Diego Pituca e João Schmidt (Hyan); Miguelito, Guilherme e Luca Meirelles.

