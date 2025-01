Zverev dá bronca na torcida por vaias a Djokovic: 'precisam mostrar amor'

Alexander Zverev não gostou das vaias a Novak Djokovic na semifinal do Australian Open. O sérvio precisou desistir do jogo ainda no primeiro set por conta de um problema muscular, colocando o alemão na final do primeiro Grand Slam do ano. Ele enfrentará Jannik Sinner, atual número 1 do mundo.

"A primeira coisa que eu gostaria de dizer é: 'Por favor, gente, não vaiem um jogador quando ele sai de quadra machucado'. Sei que todo mundo pagou caro pelos ingressos e queria ver uma partida de cinco sets, mas vocês têm que entender o que Novak Djokovic fez por esse esporte nos últimos 20 anos. Isso é tudo na sua vida", começou falando Zverev em sua entrevista na quadra.

"Ele já venceu este torneio com uma lesão abdominal, já venceu com uma lesão na coxa, então se ele não pode continuar em uma partida de tênis é porque realmente não tem condições. Vocês também precisam mostrar um pouco de amor por ele, acrescentou o número 2 do mundo.

O alemão disse ainda que se surpreendeu com a desistência de Djokovic. "Eu achei que foi um primeiro set de um alto nível. Claro que a dificuldade provavelmente seria se ele continuasse jogando, as coisas poderiam piorar. No tiebreak dava para ver que ele não estava se movimentando como no final do primeiro set, mas tivemos ralis longos e físicos. No tiebreak eu o notei lutando um pouco", observou.

Feliz em estar pela primeira vez na decisão do Australian Open, Zverev lamentou ter alcançado esse feito da maneira que aconteceu. "Não há um cara que eu respeite mais no circuito do que Novak, um dos caras mais próximos no circuito. Sempre que tenho dificuldades, mando mensagem ou ligo para ele e sempre posso pedir conselhos", declarou o primeiro finalista do torneio.

"Conversamos por horas ano passado em Xangai, quando eu estava sofrendo um pouco mentalmente com a derrota nas quartas de final do Australian Open. Ele sempre me ajudou bastante, já venceu este torneio 10 vezes e não tenho nada além de respeito por ele", acrescentou Zverev.

O germânico destacou que contra Djokovic você sempre precisa dar tudo. "Eu o enfrentei aqui quando ele teve uma lesão abdominal e levei 28 aces, então tinha que jogar 100%. Acho que meu primeiro set aqui foi um dos meus melhores no torneio, ganhei de 7-5 no tiebreak e ele estava machucado. Talvez eu não seja bom ou Novak é que seja bom demais para esse esporte".