Santos renova contrato de Thaisinha até o final de 2026

O Santos anunciou, nesta sexta-feira, a renovação contratual da meia atacante Thaisinha. A camisa 10 e capitã das Sereias da Vila assinou até 31 de dezembro de 2026.

Thaisinha soma 187 jogos e 78 gols pelo Peixe, além de duas Libertadores, uma Copa do Brasil e dois Campeonatos Paulistas. Depois do rebaixamento no Campeonato Brasileiro, ela declarou as razões que a motivaram a permanecer na Vila Belmiro.

"O objetivo maior é tirar o Santos dessa situação que nós, atletas, colocamos. É o que a gente fala. Não é a comissão, não são os torcedores, não é o estafe que joga. Eles fazem de tudo por nós e a gente que resolve lá dentro das quatro linhas. Tem uma frase que está aqui na Vila Belmiro que gosto muito: 'com o Santos onde e como ele estiver'. Então, a minha vontade de ficar foi isso, querer tirar o Santos dessa situação. Teremos o Campeonato Paulista, a Copa do Brasil e temos como objetivo ganhar todos os títulos que disputarmos no ano", declarou.

"Infelizmente, no ano passado, as coisas aconteceram completamente diferente do que sonhamos, do que planejei de ganhar títulos com o Santos. Não podemos deixar de exaltar a Copa Paulista, que no final do ano deu uma amenizada nesse sofrimento, porém é uma cicatriz o que a gente fez com o Santos. Temos totais condições de reverter isso e colocar o Santos no lugar de onde ele nunca deveria ter saído", finalizou.