Rumo ao Santos, Tiquinho Soares se despede do Botafogo: 'Fui muito feliz'

Acertado com o Santos, Tiquinho Soares utilizou as suas redes sociais nesta sexta-feira (24) para se despedir do Botafogo.

"Chegou o dia de me despedir deste grande Clube. Botafogo, muito obrigado por cada momento vivido com essa camisa, clube aonde fui muito feliz. Agradeço do fundo do meu coração, a todos os torcedores que sempre me apoiaram no melhor e no pior momento da minha vida e da minha carreira. Um beijo no coração de todos vocês", escreveu.

"Aos meu pequeninos fãs, obrigado por todo o carinho, vocês foram fundamentais para mim todo esse tempo. Nunca vou esquecer tudo que passamos juntos... Muito obrigado", completou.

Tiquinho já treina no CT Rei Pelé, mas ainda não foi anunciado pelo Santos por questões burocráticas.

O jogador de 33 anos estava no Botafogo. O clube carioca o usou como moeda de troca na negociação envolvendo Jair. Além do centroavante, o Peixe ainda embolsará 12 milhões de euros fixos (cerca de R$ 75 milhões).

Tiquinho perdeu espaço na equipe carioca ao longo da última temporada devido a chegada de Igor Jesus e o crescimento de Júnior Santos e Savarino. Foram nove gols e oito assistências em 53 jogos pela equipe em 2024.

No Santos, atualmente dirigido pelo técnico Pedro Caixinha, o atacante brigará por espaço com Wendel Silva, Luca Meirelles e Yusupha Njie. Ainda há Julio Furch, mas o argentino, por enquanto, não está nos planos da nova comissão técnica.

O Alvinegro Praiano volta a campo neste sábado (25), quando visita o Velo Clube, pela quarta rodada do Campeonato Paulista. A bola rola no gramado do Benitão, em Rio Claro (SP), a partir das 18h30 (de Brasília).

O Santos está em segundo do Grupo B do Estadual, com quatro pontos. O líder é o Guarani, que também tem quatro. Red Bull Bragantino, com três, e Portuguesa, com dois, completam a chave.