City vence Leicester sem dificuldades em estreia de Vitor Reis no Inglês

O Manchester City venceu o Leicester City nesta quarta-feira por 2 a 0, em jogo pela 30ª rodada do Campeonato Inglês. O confronto aconteceu no Etihad Stadium, em Manchester, e marcou a estreia de Vitor Reis no torneio nacional.

Os gols da partida foram marcados por Grealish e Marmoush. Com a vitória, o City voltou a vencer na Premier League após uma derrota e um empate, chegando aos 51 pontos na 4ª colocação. Já o Leicester é o penúltimo colocado do torneio, com 17 conquistados.

Ex-zagueiro do Palmeiras, Vitor Reis entrou nos últimos minutos da segunda etapa, e realizou dessa forma sua estreia no Campeonato Inglês. O defensor atuou por pouco menos de dois minutos.

O City volta aos gramados para o clássico contra o Manchester United, às 12h30 (de Brasília) do próximo domingo. O Leicester recebe o Newcastle no dia seguinte, segunda-feira, às 16h.

Donos da casa abriram vantagem no primeiro tempo

O Manchester City começou o confronto com pressão sobre o Leicester, abrindo o placar aos 2 minutos e ampliando aos 30. Doku roubou a bola no meio de campo e soltou em velocidade para Savinho, que parou a jogada e tocou para Jack Grealish finalizar no fundo das redes. O segundo gol teve início com jogada de Rúben Dias: o defensor levantou a bola na área e, após trombada de Hermansen com Faes, Marmoush aproveitou sobra e ampliou a vantagem.

O Leicester assistiu aos donos da casa jogarem. Ao longo dos primeiros 45 minutos, o City finalizou dez vezes, quatro delas no gol, contra apenas uma dos visitantes, que não levou perigo ao gol de Ederson. O elenco comandado por Guardiola superou os rivais também na posse de bola, com 65% contra 35% dos adversários.

Vitor Reis entrou no fim do jogo para estrear no Inglês

Em segundo tempo tranquilo pelo lado do Manchester City, o ex-Palmeiras entrou nos acréscimos do segundo tempo. O City não teve dificuldades para vencer o embate e assegurou o placar ao longo de toda a segunda etapa. Ao fim da partida, Guardiola optou por colocar Vitor Reis nos gramados, no lugar de Gvardiol.

O City finalizou por mais seis vezes, uma delas no gol adversário. Apesar de ter dominado o confronto na etapa final, os donos da casa trocaram passes na frente da grande área dos adversários, mas com poucos chutes no alvo. Savinho e Doku foram ativados pelas pontas, mas graças a volumosa marcação do Leicester, não conseguiram se utilizar dos dribles para desenvolver jogadas.