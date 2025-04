CBF confirma mudança de local de Palmeiras x Corinthians para Arena Barueri

Nesta quarta-feira, a CBF acatou o pedido do Palmeiras e confirmou a mudança do local do duelo contra o Corinthians para a Arena Barueri. Com o Allianz Parque indisponível por conta de um show, o Verdão solicitou à entidade a alteração do estádio.

Em seu site oficial, a CBF atualizou o local do jogo para Arena Barueri na seção que, anteriormente, aparecia o Allianz Parque. A data e o horário, no entanto, permanecem os mesmos: a bola rola para Palmeiras e Corinthians às 18h30 (de Brasília) do dia 12 de abril, um sábado. O jogo é válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

No sábado do confronto, o Allianz Parque, casa do Palmeiras, receberá o show do cantor Gilberto Gil. Desta vez, não havia a possibilidade de mudar o dia do jogo para domingo, já que o rival São Paulo joga na quinta-feira anterior pela Libertadores.

Por questão do intervalo mínimo entre as partidas, o Tricolor precisa jogar pela competição nacional no domingo. O jogo é contra o Cruzeiro, no Morumbis. Assim, por questão de segurança, não seria possível realizar os jogos de ambas as equipes na capital paulista.

Deste modo, será o segundo jogo do Palmeiras na Arena Barueri neste ano. Pelo Paulistão, o Verdão enfrentou o Novorizontino, no local, e acabou perdendo, de virada, por 2 a 1.