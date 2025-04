Transmissão ao vivo de Melgar x Vasco pela Sul-Americana: onde assistir

O Vasco mede forças com o Melgar hoje, às 19h (de Brasília), no Monumental de La Unsa, em Arequipa, no Peru, pela 1ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2025.

Onde assistir ao vivo? O confronto será transmitido com exclusividade pelo Paramount+ (streaming —sujeito às condições da plataforma).

Depois de quatro anos, o Vasco está de volta à Copa Sul-Americana. O clube carioca chega embalado após a vitória sobre o Santos no fim de semana, em duelo válido pelo Brasileirão 2025.

Em busca de um título inédito. A melhor campanha do Cruz-Maltino foi em 2011, quando chegou às semifinais e foi eliminado pela Universidad de Chile, de Jorge Sampaoli.

A equipe comandada por Fábio Carille está no Grupo G. Além do Melgar, a chave ainda conta com Lanús (ARG) e Puerto Cabello (VEN).

Melgar x Vasco -- Copa Sul-Americana 2025