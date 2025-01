Palmeiras busca manter tabu de quase 34 anos contra o Novorizontino

Neste sábado, o Palmeiras recebe o Novorizontino, na Arena Barueri, pela quarta rodada do Campeonato Paulista. Para este jogo, o Verdão busca manter um tabu de quase 34 anos sem perder para o adversário.

A última derrota ocorreu em agosto de 1991, quando o Alviverde foi derrotado por 3 a 1, em jogo válido pelo Estadual. Na época, o time da Barra Funda era treinado por Nelsinho Baptista, pai de Eduardo Baptista, atual técnico do Novorizontino.

Bora pra Arena Barueri, família! ?? Com a empresa de transporte Benfica, a torcida que canta e vibra terá uma linha de ônibus circular da estação Jardim Belval até o estádio, com intervalo de 30 minutos, a partir das 18h30. Após o jogo, o primeiro ônibus voltará para a estação... pic.twitter.com/6zv8FZGNev ? SE Palmeiras (@Palmeiras) January 24, 2025

Após a derrota, o Palmeiras conquistou oito jogos de invencibilidade contra o clube, que acabou fechando as portas em 1999. Desde da refundação do Novorizontino, em 2010, as equipes se enfrentaram nove vezes, com sete vitórias palestrinas e dois empates.

Portanto, somando os jogos da década de 90 com os mais recentes, o Palmeiras soma 17 partidas de invencibilidade contra o adversário. A série invicta é a maior da história do confronto, que registra apenas três derrotas alviverdes na história.

As equipes se enfrentaram pela última vez em 2024, pela semifinal do Paulista. Com gol de Endrick, o Verdão derrotou o time interiorano por 1 a 0, no Allianz Parque, e se classificou para a final.

A bola rola para o duelo a partir das 20h30 (de Brasília). O Palmeiras lidera o Grupo D do Paulista, com sete pontos, enquanto o Novorizontino é o terceiro colocado do Grupo C, com duas unidades.