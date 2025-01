Funcionário da base do Corinthians é denunciado por assédio; clube se manifesta

Um funcionário do Corinthians que atua no departamento de futebol da base foi denunciado por assédio. A pessoa, que teve a identidade preservada pelo clube, foi desligada do cargo.

Segundo o Corinthians, via nota oficial, o clube adotou adotou as medidas necessárias para as apurações dos fatos e a investigação já está em andamento.

A diretoria do Corinthians teve acesso a imagens e prints de mensagens entre o acusado e alguns jogadores, alguns menores de idade, segundo UOL Esporte.

Orlando Ribeiro, técnico da equipe sub-20, foi questionado sobre o tema nesta sexta-feira, em entrevista coletiva que antecede a final da Copinha, mas deixou claro que prefere falar sobre a decisão contra o São Paulo.

Fala, Ryan! ?? Atual campeão da Copinha, nosso volante desejou boa sorte aos #FilhosDoTerrão na grande final de amanhã. ?? Ele confia no talento, na força e na união da equipe para trazer mais um título pro Timão! ??#CorinthiansNaBase#VaiCorinthians pic.twitter.com/Qf2QOF1oLc ? Corinthians (@Corinthians) January 24, 2025

"Costumo dizer que temos que aproveitar bem o tempo. Não podemos desperdiçar o tempo. Nesse momento, gostaria de falar sobre a final da Copa São Paulo. Vão ter outras pessoas que podem falar sobre a reportagem. Não sei te dizer o que aconteceu. Se a gente focar na final, será melhor para mim", disse o treinador.

O Corinthians encara o São Paulo neste sábado, às 10 horas (de Brasília), no Mercado Livre Arena Pacaembu. Atual campeão, o Timãozinho busca o 12º título de Copinha em sua história.

Veja a nota oficial do Corinthians:

O Corinthians tomou conhecimento de denúncias relacionadas a um funcionário do departamento de futebol de base e já adotou as medidas necessárias para apuração dos fatos. A identidade dos envolvidos será preservada até a conclusão da investigação, que já está em andamento.