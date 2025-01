Entenda os planos de Abel Ferreira para Allan, jovem recém-promovido pelo Palmeiras

Allan, inicialmente, não estava nos planos do técnico Abel Ferreira. O garoto, porém, chamou atenção do técnico do Palmeiras durante a Copinha e foi promovido ao elenco profissional para a disputa do Campeonato Paulista. E tem recebido elogios do treinador.

No início do ano, a ideia da comissão técnica portuguesa era subir quatro jogadores da base: Benedetti, Figueiredo, Luighi e Thalys. No entanto, ainda durante a Copinha, Allan se juntou aos companheiros que deixaram o torneio e passaram a integrar o grupo principal.

O meia-atacante, desde então, tem recebido oportunidades e agrada Abel Ferreira. Ele entrou em campo no segundo tempo dos três primeiros jogos da equipe no Paulistão de 2025. Ao todo, são 35 minutos em campo.

A versatilidade é um dos trunfos de Allan. Ele pode atuar como meia-atacante, ponta pelo lado esquerdo ou até mesmo como segundo volante. Abel teve receio ao colocá-lo em campo pelo fato do jovem ser "magrinho", mas se surpreendeu com a condição física da Cria da Academia nos treinamentos.

"Gosto muito dele. É outro jogador que observamos há muito tempo, esteve conosco ano passado. Depois perguntem o que eu lhe disse ano passado. Ainda bem que está conosco, é um menino com muito potencial. Eu via muitos jogos da base e achei que ele era magrinho e fininho, mas não é. Ele é muito bem constituído. É um jogador com características muito interessantes. Pode jogar como segundo volante, meia-atacante ou ponta, como jogou na equipe B. É um miúdo que se esforça e treina muito", disse o treinador após a vitória de virada sobre o Santos, por 2 a 1, na última quarta-feira.

O treinador português pretende dar ainda mais minutos a Allan a potencializá-lo ao longo desta temporada. E, para isso, conta com a ajuda dos 'capitães' do plantel alviverde, como os veteranos Weverton, Gustavo Gómez e Marcos Rocha, além do meia Raphael Veiga, que segundo Abel faz um trabalho "extraordinário" com os garotos.

O comandante falou sobre a importância desta integração entre os mais novos e experientes e valorizou a união do grupo, apesar da competitividade interna.

"Somos amigos, respeitamos uns aos outros, mas queremos todos o mesmo. Quando vou jogar padel com os meus adjuntos, gosto de todos eles. Mas, quando parte para a competição, aí a amizade fica à parte. Digo exatamente isso a eles [jovens], que ouçam e respeitem os mais velhos. Temos jogadores que ajudam muito os mais novos. O Murilo, o Veiga, que faz um trabalho de bastidores extraordinário, o Weverton, Gómez, o Rocha. São jogadores que ajudam muito esta integração dos moleques. Quando cheguei não era fácil, havia uma divisão entre os que vinham da base e os que já estavam. Mas hoje o respeito e a amizade, apesar desta competitividade sadia que eu quero que exista dentro do grupo, é muito boa", comentou.

"Tenho sorte por ter capitães que me ajudam nesta integração, eles ajudam muito esses garotos a se sentirem à vontade. Quando é preciso dão uma dura ou outra, como o Rocha chamou atenção do Estêvão hoje. Tem que ser assim, os amigos não são só os que dizem as coisas que você quer ouvir. Os amigos são aqueles que te dizem as coisas que muitas vezes você não quer, mas tem que ouvir. É isso que eu espero dos meus capitães, que cobrem de forma respeitosa todos os atletas. Essa mistura entre juventude e experiência tem nos dado frutos, é isso o que vamos continuar a fazer", finalizou.

Com o triunfo no clássico, o Alviverde subiu para a liderança do Grupo D, com sete pontos, um a mais que o São Bernardo, vice-colocado. Ponte Preta, com cinco, e Velo Clube, com zero, estão no terceiro e quarto lugar da chave, respectivamente.

O Palmeiras volta a campo no próximo sábado, quando recebe o Novorizontino, pela quarta rodada do Paulistão. A bola rola no gramado do Arena Barueri a partir das 20h30 (de Brasília).