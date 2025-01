Ansiedade? Orlando diz que jovens do Corinthians precisam tratar a decisão da Copinha com "naturalidade"

O técnico Orlando Ribeiro, do Corinthians sub-20, disse que os jogadores precisam tratar a final da Copinha contra o São Paulo com "naturalidade". Segundo o comandante, os atletas têm que se acostumar a situações como essa em um clube do tamanho do Timão.

"Eles precisam tratar com naturalidade. Eles (jogadores) trabalharam para isso e são os responsáveis. Eles precisam se acostumar, o Corinthians é um clube grande, assim como o São Paulo. Para eles têm que ser natural", disse Orlando em entrevista coletiva, nesta sexta.

Se o elenco do Corinthians nesta Copinha é jovem, com muitos jogadores sub-17, Orlando é um treinador experiente, com passagens pela base de São Paulo (11 anos), Palmeiras (um ano) e Santos (três anos). O comandante chegou a dirigir interinamente o profissional do Peixe, em 2022.

Além da parte tática e técnica, uma das funções de Orlando é passar essa vivência para os garotos do Timão. O técnico chegou ao clube no dia 10 de outubro de 2024.

Fala, Ryan! ?? Atual campeão da Copinha, nosso volante desejou boa sorte aos #FilhosDoTerrão na grande final de amanhã. ?? Ele confia no talento, na força e na união da equipe para trazer mais um título pro Timão! ??#CorinthiansNaBase#VaiCorinthians pic.twitter.com/Qf2QOF1oLc ? Corinthians (@Corinthians) January 24, 2025

"Toda a vivência que temos passamos para os meninos. É um aprendizado e temos que passar adiante. Quanto mais a gente conseguir sucesso, mais passaremos para eles", complementou o comandante.

Orlando busca seu segundo título de Copinha, sendo que o primeiro foi conquistado com o São Paulo, em 2019. Ao todo, o treinador possui 161 vitórias, 54 empates e 64 derrotas comandando a categoria sub-20.

O Corinthians encara o São Paulo neste sábado, às 10 horas (de Brasília), no Mercado Livre Arena Pacaembu. Atual campeão, o Timãozinho busca o 12º título de Copinha em sua história.