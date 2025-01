Corinthians paga salários atrasados de elenco e comissão técnica

O Corinthians concluiu nesta quinta-feira o pagamento dos salários atrasados do elenco e da comissão técnica referentes ao mês de janeiro.

Como a Gazeta Esportiva trouxe anteriormente, o clube derrubou o bloqueio judicial relativo à premiação do último Campeonato Brasileiro e, portanto, conseguiu recursos para ficar em dia com o elenco. A diretoria embolsou R$ 33,7 milhões pelo 7º lugar na liga nacional.

Inicialmente, o pagamento aos jogadores e à comissão técnica teria que ser realizado no último dia 8 (quarta-feira), o quinto dia útil do mês. Segundo o atacante Ángel Romero, o atraso não foi tema de preocupação no vestiário.

Ao longo de 2024, o Timão conseguiu honrar seus compromissos com os jogadores, o que foi inclusive citado pelos atletas na defesa feita a Augusto Melo durante o processo de impeachment.

Com o pagamento em ordem, os jogadores do Corinthians se preparam para o clássico contra o São Paulo, no próximo domingo. Os rivais se enfrentam no Morumbis, às 18h30 (de Brasília), pela 4ª rodada do Campeonato Paulista.