Abel escala Palmeiras sem Veiga e Gómez; Santos tem volta de Soteldo

Do UOL, em São Paulo

Santos e Palmeiras estão escalados para o clássico desta quarta-feira (22), na Vila Belmiro, pela terceira rodada do Campeonato Paulista, com transmissão do UOL Play.

O que aconteceu

O Santos vai a campo com: Gabriel Brazão; Leo Godoy, Zé Ivaldo, João Basso e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Soteldo; Thaciano, Luca Meirelles e Guilherme.

O Palmeiras tem como titulares: Weverton; Giay, Naves, Murilo e Vanderlan; Fabinho, Richard Ríos e Mauricio; Felipe Anderson, Estêvão e Thalys.

Raphel Veiga e Gustavo Gómez sequer foram relacionados por Abel Ferreira. Giay, que atuou no meio contra o Noroeste, tem sua primeira oportunidade pelo lado direito, sua posição de origem.

O Santos tem três mexidas em relação ao time que empatou com a Ponte Preta na última rodada: João Basso, João Schmidt e Soteldo entraram nas vagas de Luan Peres, Tomás Rincón e Miguelito.

A partida terá início às 21h35 (de Brasília). O confronto terá transmissão do UOL Play (streaming), Record (TV aberta) e CazéTV (Youtube).