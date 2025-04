Leverkusen supera Heidenheim com gol no fim e mantém distância para o líder Bayern no Alemão

Neste sábado, pela 28ª rodada do Campeonato Alemão, o Bayer Leverkusen visitou o Heidenheim na Voith-Arena e venceu por 1 a 0. O gol foi marcado por Emiliano Buendía.

Com o resultado, a equipe comandada por Xabi Alonso emendou o terceiro triunfo seguido na competição e alcançou 62 pontos. Assim, manteve a diferença de seis para o líder Bayern de Munique, que por sua vez bateu o Augsburg na rodada. Do outro lado, o Heidenheim seguiu em 16º, com os mesmos 22.

O Bayer Leverkusen retorna aos gramados no próximo sábado, contra o Union Berlin, pela 29ª rodada do Campeonato Alemão. A partida acontece na BayArena, às 10h30 (de Brasília). Um dia depois, também pela 29ª rodada da competição, o Heidenheim encara o Eintracht Frankfurt, às 12h30 (de Brasília), no Deutsche Bank Park.

O gol do Leverkusen saiu aos 46 minutos do segundo tempo, com Emiliano Buendía. O atleta recebeu de Jonas Hofmann na entrada da área, dominou e finalizou sem chances de defesa para o goleiro Kevin Müller.