Vini Jr perde pênalti, se redime após vaias, mas Real perde para o Valencia

O Real Madrid perdeu para o Valencia por 2 a 1, neste sábado (5), no Santiago Bernabéu, pela 30ª rodada do Campeonato Espanhol, em jogo que teve Vini Jr. como o personagem principal.

Vini perdeu um pênalti e foi vaiado. O brasileiro bateu mal a cobrança no primeiro tempo e parou em Mamardashvili, que defendeu. Ele ouviu vaias quando tocou na bola após o erro. O Valencia abriu o placar logo após o pênalti desperdiçado, com Diakhaby.

O brasileiro se redimiu e fez o gol do empate. Mais ligado no segundo tempo, ele aproveitou desvio em cruzamento de escanteio e deixou tudo igual.

O Valencia venceu o jogo nos acréscimos. Hugo Duro foi o autor do gol do triunfo dos visitantes.

O Real Madrid segue com 63 pontos, se mantém na vice-liderança e pode ver o Barcelona abrir ainda mais vantagem na ponta. Os Culés, que têm 66, enfrentam o Betis ainda hoje, às 16h (de Brasília). O Valencia foi a 34 e aparece na 15ª colocação.

O Real Madrid volta a campo na terça-feira, quando visita o Arsenal, às 16h (de Brasília), pelo jogo de ida das quartas de final da Champions. O Valencia joga na sexta, contra o Sevilla, às 16h, pelo Campeonato Espanhol.

Como foi o jogo

O Real Madrid foi a campo com: Fran González; Fran García, Rüdiger, Tchouaméni e Lucas Vázquez; Valverde, Modric e Bellingham; Brahim Díaz, Vini Jr e Mbappé. O Valencia teve como titulares: Mamardashvili; Aarons, Mosquera, Diakhaby, Tarrega e Vázquez; Barreneachea, Guerra e André Almeida; Sadiq e López.

Vini Jr. perdeu pênalti no começo do jogo. Mbappé foi lançado, sentiu toque de Tarrega e caiu. O árbitro marcou a penalidade em campo, foi chamado pelo VAR para revisar, mas manteve a decisão. Na batida, Vini mandou no canto esquerdo baixo de Mamardashvili, que acertou o lado e defendeu com o joelho esquerdo.

O Valencia saiu na frente logo em seguida. Dois minutos após o pênalti, a equipe visitante teve escanteio, Diakhaby apareceu no meio da defesa do Real e mandou para o fundo das redes.

Diakhaby comemora gol marcado pelo Valencia contra o Real Madrid no Campeonato Espanhol Imagem: JAVIER SORIANO/AFP

Lambança é salva por impedimento. Mbappé recebeu cruzamento na área, mas a defesa afastou. Na sobra, Diakhaby dividiu com André Almeida, companheiro de Valencia e mandou contra o próprio gol. O tento, no entanto, foi anulado por impedimento de Mbappé no momento do lançamento.

O Real pressionou, mas não conseguiu o empate no primeiro tempo. A equipe da casa alugou o campo de defesa do Valencia após sofrer o 1 a 0, mas viu suas principais chances não terminarem em gol — Mbappé parou em milagre de Mamardashvili, e Bellingham finalizou de bico para fora.

Vini Jr. teve sua redenção no começo do segundo tempo. Após batida de escanteio na área, Bellingham desviou na primeira trave, e o brasileiro apareceu na segunda para completar para as redes.

Vinícius Júnior comemora gol marcado pelo Real Madrid contra o Valencia no Campeonato Espanhol Imagem: Soccrates Images/Getty Images

O Real massacrou após o empate, mas sem sucesso. O Valencia acusou o gol e ficou nas cordas. Diante do cenário, a equipe da casa empilhou chances de gol, mas esbarrou nos erros de finalização e, principalmente, em um milagre de Mamardashvili em chute à queima-roupa de Valverde. Nem mesmo a entrada de Endrick na reta final adiantou.

O Valencia venceu o jogo no contra-ataque. A equipe visitante resistiu à pressão do Real e encaixou um contragolpe nos acréscimos. Rafa Mir recebeu pela direita e serviu Hugo Duro. O centroavante completou o cruzamento e deu a vitória aos visitantes.