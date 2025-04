Vini Jr. se redime após pênalti perdido, mas Real é superado pelo Valencia no Espanhol

Neste sábado, pela 30ª rodada do Campeonato Espanhol, o Real Madrid recebeu o Valencia no Estádio Santiago Bernabéu e perdeu por 2 a 1. Os gols dos visitantes foram marcados por Mouctar Diakhaby e Huho Duro, enquanto Vinicius Júnior diminuiu após desperdiçar uma cobrança de pênalti.

Com o resultado, o Real Madrid quebrou a sequência de três vitórias seguidas e seguiu com os mesmos 63 pontos. Assim, a equipe comandada por Ancelotti pode ver o Barcelona, atualmente com 66, ampliar a vantagem na liderança da competição. O rival entra em campo neste sábado, contra o Betis. Já o Valencia pulou para 15º, agora com 34 somados.

O Real Madrid retorna aos gramados na próxima terça-feira, contra o Arsenal, pelo jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões. O jogo está marcado para às 16h (de Brasília), no Emirates Stadium. O Valencia, por sua vez, encara o Sevilla na próxima sexta-feira, às 16h, no Estádio Mestalla. O jogo é válido pela 31ª rodada do Campeonato Espanhol.

Os gols

Aos 12 minutos, Vinicius Júnior foi para a cobrança do pênalti e viu o goleiro Giorgi Mamardashvili defender.

Três minutos depois, o Valencia abriu o placar, com Mouctar Diakhaby. O jogador desviou de cabeça para o fundo das redes o escanteio cobrado por André Almeida.

Até que aos cinco minutos da etapa final, Vinicius Júnior se redimiu e marcou o gol de empate. Bellingham desviou de cabeça na primeira trave e o brasileiro completou.

O Valencia, porém, não desistiu e fez o gol da vitória aos 50, com Hugo Duro. O jogador recebeu o cruzamento Rafa Mir e, de cabeça, mandou para as redes.