Transmissão ao vivo de Real Madrid x Valencia: veja onde assistir

Real Madrid e Valencia medem forças na manhã de hoje, às 11h15 (de Brasília), no Santiago Bernabéu, em Madri, pela 30ª rodada do Campeonato Espanhol.

Onde assistir ao vivo? Disney+ (streaming —sujeito às condições da plataforma).

O Real Madrid é o vice-líder e segue na disputa acirrada com o Barcelona. A equipe de Carlo Ancelotti venceu o Leganés na última rodada.

Os Merengues avançaram à final da Copa do Rei. Com gol de Endrick e duas assistências de Vini Jr, o Real superou a Real Sociedad no meio de semana.

Já o Valencia conseguiu se recuperar em La Liga e saiu da zona de rebaixamento. A equipe vem de vitória por 1 a 0 contra o Mallorca.

Real Madrid x Valencia -- Campeonato Espanhol