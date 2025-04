Pedro Chabalgoity e Pietra Rivoli avançam às semifinais do Roland Garros Junior Series

O Brasil tem dois representantes nas semifinais do Roland Garros Junior Series, que acontecem neste sábado, a partir das 12h, na Sociedade Harmonia de Tênis, em São Paulo. A gaúcha Pietra Rivoli e o brasiliense Pedro Chabalgoity venceram as três partidas da fase de grupos e buscam vaga na final do torneio que garante aos campeões um convite para a disputa do Roland Garros Junior, em Paris. Os jogos terão transmissão da ESPN 2 e do Disney+.

Como no dia anterior, a chuva acabou atrapalhando a programação. Os primeiros jogos chegaram a ser realizados no Harmonia, mas, depois, a Federação Francesa de Tênis teve que transferir os jogos para uma academia com quadras cobertas para dar seguimento aos jogos.

As semifinais do Roland Garros Juniors Series 2025 irão reunir tenistas do Brasil, Argentina, México e Peru, no feminino, e do Brasil, Peru, Colômbia e Equador, no masculino.

No feminino, Pietra Rivoli chega à sua terceira semifinal no torneio. Finalista em 2023, ela volta a repetir a campanha do ano passado. Jogando na quadra coberta, a gaúcha bateu a chilena Camila Rodero, por 6/0 6/1.

"Hoje foi o dia que me senti melhor em quadra, estava mais solta, sentindo bem a bola. Agora é me preparar para fazer um jogo duro e uma boa semi amanhã", afirmou ela, que enfrenta a argentina Sofia Meabe. Na outra semifinal, duelam a mexicana Hanne Estrada e a peruana Yleymi Muelle.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Roland-Garros (@rolandgarros)

No masculino, Pedro Chabalgoity, que já havia sido semifinalista em 2023, também vai em busca de uma vaga na final. O brasiliense anotou sua terceira vitória na fase de grupos ao vencer o argentino Benjamin Chelia, por 6/1 6/3, na quadra coberta.

"A cada jogo eu venho me sentindo melhor, mais confortável e confiante no meu jogo, no meu físico e no meu mental, o que tem me fortalecido muito. Vou enfrentar (o peruano Nicolás) Baena amanhã e dar o meu melhor para sair vencedor e chegar à final", disse Chabalgoity. O colombiano Juan Miguel Bolivar e o equatoriano Emilio Camacho fazem a outra semifinal.

Confira todos os resultados dos jogos da última sexta-feira:

Candela Vazquez (ARG) d. Hanne Estrada (MEX) - 6/4 6/7 10-5

Catalina Delmas (PAR) d. Sofia Maebe (ARG) - 7/6 7/5

Marianne Angel (MEX) d. Maria Eduarda Carbone (BRA) - 6/3 7/5

Yleymi Muelle (PER) d. Leticia Bazan (PER) - 6/1 7/5

Camila Zouein (CHI) d. Valeria Santander (PAR) - 4/1 - ret

Pietra Rivoli (BRA) d. Camila Rodero (CHI) - 6/0 6/1

Agustina Soto (CHI) d. Valery Sumoya (BOL) - 6/7 6/3 10-8

Emilio Camacho (ECU) d. Leonardo Storck (BRA) - 1/6 6/2 11-9

Nicolás Baena (PER) d. Livas Damazio (BRA) - 6/2 6/1

Alvaro Frutos (PAR) d. Benjamin Perez (CHI) - 6/4 6/4

Juan Miguel Bolivar (COL) d. Angel Veliz (ECU) - 6/1 6/4

Pedro Chabalgoity (BRA) d. Benjamin Chelia (ARG) - 6/1 6/3