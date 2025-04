Mundial de Surfe: Luana Silva cai para líder e dá adeus a El Salvador

A única representante brasileira na elite do surfe feminino está fora da quarta etapa do Circuito Mundial. Luana Silva foi eliminada nas oitavas de final do Surf City El Salvador Pro após enfrentar a líder do ranking, Caitlin Simmers, na manhã deste sábado (5), em Punta Roca.

Com poucas oportunidades durante a bateria, a norte-americana aproveitou melhor as ondas e avançou às quartas de final.

O que aconteceu

Luana até começou bem a disputa, somando 5,50 pontos em sua primeira onda, enquanto Caitlin respondeu com um 4,50. A virada veio na metade da bateria, quando Simmers achou a melhor direita da bateria e recebeu 8,17, única nota no critério excelente da disputa. A brasileira ainda buscava um 6,51 para reassumir a liderança, mas não teve mais oportunidades claras para mudar o cenário.

Aos 28 segundos do fim, Luana ainda teve uma última tentativa, mas sua sequência de manobras rendeu apenas 4,10 pontos — insuficiente para virar a bateria. Com a nona colocação, ela iguala seu melhor resultado na temporada, repetindo o desempenho das três primeiras etapas do ano.

E agora?

Luana soma agora 10,440 pontos no ranking e ocupa a 13ª posição. Para garantir vaga no restante da temporada e seguir na elite mundial, precisa figurar entre as dez primeiras até o corte do meio do ano.

As três próximas etapas, todas na Austrália, serão decisivas para a brasileira seguir lutando entre as melhores do mundo.