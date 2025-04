Jogo do Vasco hoje (5) pelo Brasileirão 2025: veja onde assistir ao vivo

O Vasco visita o Corinthians na noite de hoje, às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025.

Onde assistir ao vivo? O Amazon Prime (streaming —de acordo com as condições da plataforma) transmite a partida.

O Cruz-Maltino somou três pontos na primeira partida. Em casa, a equipe comandada por Fábio Carille venceu o Santos por 2 a 1.

No meio de semana, o Vasco foi a campo pela Sul-Americana. Jogando no Peru, os cariocas ficaram no empate em 3 a 3.

O Corinthians busca a primeira vitória no nacional. Na estreia, o Alvinegro empatou com o Bahia por 1 a 1, em Salvador.

Corinthians x Vasco -- Brasileirão 2025