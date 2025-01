Palmeiras: Joia pode resolver contra o Santos a maior dúvida de Abel no ano

O jovem Thalys tem no clássico contra o Santos, nesta quarta-feira (22), a chance de resolver a maior dúvida de Abel Ferreira em 2025.

Testes e prova real

O Palmeiras ainda não tem um "camisa 9" definido para a temporada. Thalys, cria da Academia, foi o titular contra a Portuguesa, e Flaco López começou jogando contra o Noroeste. Abel testou dois times diferentes nas duas primeiras rodadas do Paulistão.

Thalys deve ser titular no clássico contra o Santos, quando Abel esboçará o time-base para o ano. A cria da Academia tem, atualmente, mais moral com Abel e saiu do banco para buscar o empate contra o Noroeste. Antes, ele já havia sido elogiado pelo treinador após ser integrado ao elenco vindo do time da Copinha.

Abel endossou o melhor momento de Thalys em relação a Flaco após o empate contra o Noroeste. O treinador ainda deu uma "cutucada" no argentino, que terminou 2024 entre os titulares.

Thalys é neste momento o nosso melhor atacante. O Flaco está com algumas dificuldades notórias, precisamos de mais dele, mais vontade. Verdade que ele teve um problema no nariz, a máscara atrapalha um pouco na parte técnica, mas precisamos mais dele . Abel Ferreira, após Noroeste x Palmeiras

Uma boa atuação contra o Santos pode garantir a titularidade a Thalys neste momento. O Palmeiras ainda sonha com a contratação de um centroavante nesta janela, mas ainda não tem alvo definido.

Thalys, atacante do Palmeiras, em jogo contra a Portuguesa pelo Paulistão Imagem: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon

E o resto do time?

O Palmeiras deve começar o primeiro clássico de 2025 com boa parte do time formada pelo elenco que fechou o ano passado. Uma provável escalação tem: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Caio Paulista; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Raphael Veiga; Maurício, Estêvão e Thalys.

Há poucas brechas dentro do time titular, além da briga por quem será o centroavante. A vaga de Maurício é a mais disputada — Felipe Anderson e Facundo Torres aparecem como opções.

A briga pelo lado esquerdo deve acabar em breve. Caio Paulista e Vanderlan não convenceram durante a ausência de Piquerez, que se recuperava de uma cirurgia no joelho, e o uruguaio deve voltar a ser titular absoluto assim que estiver disponível.

A última indefinição no momento se dá já visando o futuro. Estêvão sairá do Palmeiras após o Super Mundial de Clubes e deixará uma lacuna pelo lado direito do ataque. Paulinho, que se recupera de uma lesão, é o favorito para o posto.