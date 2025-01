Atlético-MG leva gol com 37s, empata, mas segue sem vencer no Mineiro

O Atlético empatou pela segunda vez no Campeonato Mineiro e ficou no 1 a 1, nesta quarta-feira (22), contra o Democrata de Governador Valadares, no Mineirão, e vai dormir na lanterna do Grupo A do estadual, com dois pontos.

O Democrata abriu o placar logo aos 37 segundos de jogo com Luann, e o Galo precisou correr atrás do resultado com seu time reserva diante de sua torcida. O empate veio ainda no primeiro tempo, com o zagueiro Dudu, mas a etapa final foi de pressão da equipe de Governador Valadares.

O Democrata conquistou contra o Galo seu primeiro ponto no Campeonato Mineiro, após derrota em casa na estreia contra o Vila Nova.

Com um ponto em duas partidas, o Democrata é o 3º colocado do Grupo B, atrás de Athletic e América.

Comandado por Leonardo Silva, ex-zagueiro e ídolo do clube, que hoje é o técnico do sub-20, o Atlético usou um time bastante jovem, com média de idade abaixo de 21 anos, seguindo cronograma definido pela comissão técnica de Cuca e a direção do Galo.

Em dois jogos, a equipe atleticana marcou apenas um gol, justamente na partida desta quarta. Na estreia, igualdade sem gols contra o Aymorés.

Na próxima rodada, o Atlético visita o Pouso Alegre, no domingo (26), mesmo dia de Democrata x Tombense.

Como foi o jogo

O Democrata abriu o placar logo aos 37 segundos, em sua primeira chegada, chute rasteiro de Luann, e condicionou completamente a primeira etapa.

Atrás no placar a estreando como mandante no ano, o Galo se jogou ao ataque e pressionou em busca do empate, que veio aos 41 do primeiro tempo, quando o zagueiro Dudu aproveitou bom cruzamento de David Kauã e cabeceou no canto, sem chance para o goleiro do Democrata.

O ímpeto do Galo, porém, ficou no intervalo. Se atrás no placar a equipe comandada por Leonardo Silva pressionou em busca do seu gol, na etapa derradeira o Democrata foi quem teve as melhores chances e conseguiu controlar o jogo, garantindo o empate contra o atual pentacampeão mineiro.

A partida perdeu intensidade, mas foi movimentada, com oportunidades para os dois lados. Tecnicamente, nenhum grande destaque ou brilho individual, e empate justo.