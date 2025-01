ATP divulga lista oficial para o Rio Open 2025 com Zverev e Fonseca entre os destaques

A ATP divulgou nesta terça-feira a lista completa de jogadores que disputarão a décima primeira edição do Rio Open. Alexander Zverev, o número 2 do mundo, Holger Rune, 13º do ranking, Lorenzo Musetti, medalhista de bronze dos Jogos Olímpicos de Paris, a sensação João Fonseca e o atual campeão Sebastian Baez são os destaques do ATP 500 brasileiro, que será disputado entre os dias 15 a 23 de fevereiro no Jockey Club Brasileiro, no Rio de Janeiro.

Liderando a lista, Zverev fará a sua estreia no Rio Open. O segundo melhor tenista do mundo é um dos nomes mais consolidados de sua geração e dono de 22 títulos, com destaques para o ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2021, dois ATP Finals e seis Masters 1000. Sascha, como é conhecido, também foi finalista em Grand Slams em duas oportunidades: a primeira no US Open em 2020 e o mais recente em Roland Garros, em 2024, provando ser um grande destaque no saibro, com oito de seus 22 títulos acontecendo na superfície.

Quem também fará a sua estreia no Rio Open é o dinamarquês Holger Rune, 13º do mundo. Com apenas 21 anos, Rune é um dos grandes nomes da sua geração e se define como um amante do saibro. O tenista teve uma rápida ascensão no ranking durante os seus quatro anos como profissional e chegou no posto de quarto melhor tenista do mundo após uma grande temporada de 2023, no qual fez final nos Masters 1000 de Monte Carlo e Roma, foi campeão no ATP 250 de Munique e disputou as quartas em Roland Garros e Wimbledon.

Já o italiano Lorenzo Musetti fará a sua segunda participação no Rio Open. O medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 já esteve no ATP 500 carioca em 2023, e agora retorna em busca de um título inédito em sua carreira. Com apenas 22 anos, Musetti se tornou um dos principais nomes do circuito da ATP com o seu estilo de jogo eclético. Ex-número 1 do mundo no juvenil, o italiano teve uma rápida ascensão no ranking e entrou no top 200 já no segundo ano como profissional. Atual número 15 do mundo, o atleta também foi semifinalista em Wimbledon na última temporada.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rio Open (@rioopenoficial)

João Fonseca, que vem chamando a atenção de todo o circuito com o seu tênis explosivo e grandes campanhas recentes, como os títulos do Next Gen ATP Finals e Challenger de Camberra, além de ter furado o qualifying do Australian Open e vencido Andrey Rublev, o número 9 do mundo, na estreia na chave principal, recebeu um convite na chave principal do Rio Open. O carioca frequentou todas as edições do ATP 500 quando criança, como um grande fã de tênis. Em 2022, João teve a oportunidade de ser sparring para grandes nomes do circuito durante o torneio. Em 2023, foi a vez de receber um convite na chave principal e disputar o seu primeiro jogo do nível ATP em casa, aos 16 anos. No ano seguinte, em 2024, João se tornou o quadrifinalista mais jovem da história do torneio.

Outro brasileiro garantido na chave principal é Thiago Wild, o atual 79 do mundo. Também quadrifinalista na última edição, o paranaense vai em busca de ainda mais na sua sexta participação no ATP 500 carioca. Já João Lucas Reis está classificado para o qualifying após conquistar o título da Procópio Cup, competição entre tenistas brasileiros que premia o vencedor com uma vaga na fase qualificatória do Rio Open.

Entre os estrangeiros, o argentino Sebastian Baez, atual campeão, retorna para tentar uma inédita defesa de título. Em dez edições, o Rio Open nunca teve um bicampeão em sua história. Outros destaques ficam para os chilenos Nicolas Jarry, ex-16 do mundo, e Alejandro Tabilo, o vice-campeão de 2024 Mariano Navone e o ex-21 do mundo Alejandro Davidovich Fokina.

A chave de simples do Rio Open 2025 contará com 32 vagas, sendo 23 classificações diretas através do ranking dos tenistas. Três convites da organização e mais um, reservado para solicitação de tenistas da lista A+ da ATP, também integram a conta. Outros quatro tenistas virão do qualifying, que será disputado nos dias 15 e 16 de fevereiro, no Jockey Club Brasileiro e com entrada gratuita (mais informações em breve). Por último, uma vaga faz parte do special exempt, reservado para tenistas que não puderem disputar o qualifying por estarem em ação em outro torneio. Caso não precisem ser usadas, as vagas do special exempt e do convite da lista A+ virarão vagas para classificação direta.