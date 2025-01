Super Mundial: Orlando recebe até 16 taças intercontinentais em raio de 1km

A cidade de Orlando será uma das principais sedes do Super Mundial de Clubes da Fifa, em 2025, com seis jogos e dois estádios separados por cerca de 1km. Os times que podem jogar na cidade da Flórida somam até 16 títulos intercontinentais.

O que aconteceu

Orlando tem dois estádios como sede da competição: o Camping World Stadium e o Inter & Co. Stadium. A última referência brasileira dos palcos foi o amistoso entre Brasil e Estados Unidos antes da Copa América, no Camping World, e os jogos da FC Series 2025 com São Paulo, Cruzeiro e Atlético-MG no Inter & Co.

A cidade receberá quatro jogos de fase de grupos, uma partida de oitavas de final e uma de quartas de final. O torcedor que ficar em Orlando terá a oportunidade de acompanhar times como Juventus (ITA), Manchester City, Benfica, Flamengo e León (MEX).

Na fase oitavas de final, o líder do grupo G, que tem Juve e City como favoritos, enfrenta o segundo do grupo H, do Real Madrid. O time nove vezes campeão intercontinental está na chave com Al-Hilal (SAU), Pachuca (MEX) e Red Bull Salzburg (AUS).

Nas quartas de final, times como Inter de Milão, River Plate, Fluminense e Borussia são candidatos a atuarem no Camping World Stadium. Quem vencer o duelo das oitavas de final permanece em Orlando para o confronto das quartas.

Além dos nove títulos do Real Madrid, outros sete títulos podem passar pela cidade: a Internazionale é tricampeã, a Juventus tem duas taças, enquanto City e River vencedor o torneio uma vez cada um.

Orlando já é a cidade que mais recebe visitantes nos EUA e a capital do futebol internacional no sudeste do país. Temos uma vasta rede hoteleira e todo entretenimento dos parques que é um diferencial para torcedores que buscam curtir o evento com suas famílias, além de assistir aos jogos. Existirão ativações conectando esses dois mundos para amplificar ainda mais essa experiência Ricardo Villar, CEO da FC Series e membro do comitê local para assuntos de futebol

Confira os jogos

Inter & Co Stadium

20/06: Benfica (POR) x Auckland City (NZL), pelo grupo C

17/06: Ulsan (COR) x Mamelodi Sundows (AFS), pelo grupo F

Camping World Stadium

24/06: León (MEX) x Flamengo, pelo grupo D

26/06: Juventus (ITA) x Manchester City, pelo grupo G

30/06: Oitavas de final (1ºG x 2ºH)

04/07: Quartas de final

Os palcos

O maior dos dois estádios é o Camping World, que tem capacidade para até 65 mil torcedores. O palco tem vasta história, tendo sediado cinco jogos da Copa do Mundo de 1994, e passará por uma reforma de 400 milhões de dólares (R$ 2,4 bilhões) para modernização.

Já o Inter & Co, casa do Orlando City, é um estádio menor, com capacidade para 25 mil pessoas. O local tem homenagens aos ídolos brasileiros Kaká, que se aposentou atuando pela equipe, e Marta, que ainda joga pelo Orlando Pride.