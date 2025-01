Caixinha fala sobre comportamento do Santos fora de casa e ressalta busca por vitórias

O Santos empatou em 1 a 1 com a Ponte Preta neste domingo, no Moisés Lucarelli, em Campinas, pela segunda rodada do Campeonato Paulista. O jogo foi o primeiro teste da equipe fora de casa em 2025.

Após um primeiro tempo ruim, o Santos reagiu na segunda etapa e empatou a partida, com gol de Guilherme. O técnico Pedro Caixinha analisou o resultado e disse que o elenco deve adotar o mesmo comportamento que mostra dentro de casa longe de seus domínios.

"Não existimos na primeira parte. Nós temos que entender qual instituição que representamos e que nós temos o compromisso de jogar da mesma maneira em casa do que jogamos fora. Essa é a grandeza do clube. Não podemos em três dias deixar de jogar da nossa maneira, colocando em prática nossos comportamentos", afirmou Caixinha, em entrevista coletiva após o jogo.

O treinador disse que faltou intensidade ao time na primeira etapa, mas elogiou a reação na volta do intervalo. Todavia, o português afirmou que o clube não pode se contentar com empates e que sempre deve buscar a vitória.

"Na primeira parte, eu diria que, não só em termos futebolísticos, mas derivado daquilo que foi uma vontade superior do adversário de querer jogar o jogo, nós fomos penalizados futebolisticamente. Não tivemos atitude, intensidade", pontuou.

"Na segunda parte, gostei da reação da equipe. Mas nós não somos reativos, temos que ser proativos. Há muito trabalho para fazer, e há uma coisa muito clara que o grupo ficou com essa ideia: quando não podemos ganhar, não podemos perder. Mas um clube dessa grandeza não pode se contentar com empates. Temos que olhar em frente sempre pela conquista dos três pontos", finalizou.

O Santos volta a campo nesta quarta-feira, contra o Palmeiras, pela terceira rodada do Paulista. A bola rola na Vila Viva Sorte a partir das 21h35 (de Brasília).