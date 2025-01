Saiba como assistir o UFC 311, card liderado por Makhachev vs Moicano

Depois de dar o pontapé inicial na sua temporada 2025 de eventos, o Ultimate promove sua primeira edição numerada do ano neste sábado (18), na Califórnia (EUA). Com uma mudança de última hora na atração principal do show, devido a saída de Arman Tsarukyan e a promoção de Renato Moicano ao posto de desafiante ao título peso-leve (70 kg) de Islam Makhachev, o UFC 311 contará com a transmissão, ao vivo e na íntegra, do 'Fight Pass' - serviço de streaming da entidade - a partir das 20 horas (horário de Brasília).

Na luta principal do UFC 311, o campeão dos leves Islam Makhachev colocará seu cinturão em jogo novamente, desta vez contra o brasileiro Renato Moicano, décimo colocado do ranking da categoria. O duelo pelo título até 70 kg, originalmente, seria entre o russo e Arman Tsarukyan, porém o armênio se retirou da disputa na véspera do evento, devido a uma lesão nas costas.

Já pelo 'co-main event' da edição, o título dos galos (61 kg) estará em disputa. Atual detentor do cinturão da categoria, o georgiano Merab Dvalishvili terá como adversário o russo Umar Nurmagomedov, primo do ex-campeão e Hall da Fama do Ultimate Khabib Nurmagomedov e número dois do ranking.

Esquadrão Brasileiro

O Brasil estará representado em peso no evento deste sábado. Além de Renato Moicano, o 'Esquadrão Brasileiro' contará com quatro atletas que entrarão em ação no UFC 311. No card principal, Jailton Malhadinho medirá forças com Serghei Spivac. Já na parcela preliminar do show, Raoni Barcelos, Diego Ferreira e Karol Rosa terão pela frente Payton Talbott, Grant Dawson e Ailín Pérez, respectivamente.

O UFC Fight Pass transmite o evento, ao vivo e na íntegra, a partir das 20h, neste sábado. As seis primeiras lutas do show podem ser vistas de graça através do Fight Pass ou dos perfis oficiais do UFC no Facebook, Youtube e Tik Tok. A reportagem da Ag. Fight estará atenta e vai realizar a cobertura da atração através de relatos das lutas de maior destaque.