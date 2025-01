Ramón Díaz explica saída de Fagner do Corinthians: "Clube tem que pensar no futuro"

O técnico Ramón Díaz abriu o jogo sobre a saída do lateral direito Fagner do Corinthians, após a vitória contra o Red Bull Bragantino, na última quinta-feira. Segundo o treinador, a decisão de negociar o ídolo passou pelo futuro da equipe, especialmente a longo prazo.

"Antes de tudo, tenho que agradecer ao Fagner por tudo que ele fez aqui. Mas o clube tem que pensar no futuro, fazer os jovens crescerem. Isso foi decidido em conjunto, não a curto prazo, mas a longo. E isso é uma necessidade. Mas sempre vamos agradecê-lo pelo seu comportamento, é um grande profissional", comentou Ramón em entrevista coletiva.

Com a saída de Fagner por empréstimo ao Cruzeiro, Léo Mana ganhou o posto de segundo lateral direito, atrás apenas de Matheuzinho na hierarquia. O garoto de 20 anos está prestigiado e tem a confiança da comissão técnica.

"Ele (Léo Mana) não vem fazendo um bom trabalho agora, ele vem bem desde o ano passado. É uma briga com Matheuzinho, interna, e o melhor vai jogar. Estamos contentes com ele, vemos futuro nele, e vai depender dele as possibilidades", comentou Emiliano, auxiliar de Ramón.

Além de Fagner, o também veterano Pedro Henrique deixou o Timão, rumo ao Ceará. Após um 2024 de muitas contratações, a ideia da comissão técnica é apostar na espinha dorsal que terminou bem a temporada passada e dar mais oportunidades para jovens da base, especialmente os que estão participando da Copinha.

Na vitória por 2 a 1 sobre o Bragantino, Léo Mana iniciou como titular e foi sacado aos 30 minutos da segunda etapa para a entrada de Matheuzinho. Outra futura possível opção para o setor é Gabriel Caipira, titular da equipe que está disputando a Copinha e que quase foi relacionado para o duelo da última quinta-feira.

Fora dos planos do Corinthians para 2025, Fagner disputou 578 jogos pelo clube e conquistou cinco títulos: dois Campeonatos Brasileiros (2015 e 2017) e três Campeonatos Paulistas (2017, 2018 e 2019). Suas boas atuações pelo Timão renderam-lhe uma convocação para defender a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2018, na Rússia.