Pedro Raul aposta em coach e terapia para 'dar a vida' pelo Corinthians

Pedro Raul está mudando o "mindset" para retomar o bom futebol. O atacante atribuiu o gol da última quinta-feira (16), que definiu a virada do Corinthians sobre o RB Bragantino por 2 a 1, ao trabalho psicológico que tem feito.

Coach e terapia para balançar as redes

Pedro Raul revelou que ficou "muito incomodado" com a seca de gols de aproximadamente nove meses. O último gol marcado pelo atacante antes desta edição do Paulistão havia sido em abril de 2024, pela Sul-Americana.

Jejum me incomodou muito, me cobrei muito. Foi um período em que nenhum atacante no mundo quer viver. Coube a mim e tive que aprender. Voltei esse ano com o foco de 2024 ter passado e voltar mais forte. Voltei com a mentalidade de resgatar o Pedro de antes. Pedro Raul, em zona mista após a vitória

Para superar a má fase, o atacante tem feito um trabalho psicológico forte. O jogador se consulta com 'coachs' — um pessoal e outro que foi recentemente contratado pelo Corinthians —, além de fazer terapia no clube. Desde a temporada passada, o Timão conta com a psicóloga Anahy Couto em sua comissão técnica.

Um dos meus focos esse ano é dar mais atenção à parte mental. Às vezes, passa um pouco despercebido, ficamos focados em performance em campo, performance esportiva, e esquecemos do que controla isso. O Corinthians contratou um coach que vai ajudar muito. Eu tenho o meu também. O primeiro jogo já mostrou que deu certo. Sigo trabalhando.

Pedro Raul

Contratação de R$ 25 milhões e alvo de críticas

Na temporada passada, Pedro Raul foi um dos principais investimentos do Timão, no valor de R$ 25 milhões. Com um salário também alto, havia muita expectativa sobre o desempenho que ele teria no ataque.

No entanto, o atacante marcou apenas três gols em 32 partidas, o que o tornou alvo de críticas da torcida.

A minha forma de responder isso, eu tenho que dar o melhor pelo Corinthians sempre. Difícil falar isso, independentemente de valor, vamos dar a vida pelo Corinthians. É o que nos move. Acordamos todos os dias com uma vontade imensa de ganhar, dar nosso melhor. Aqui é diferente. Se você tem a oportunidade, tem que dar a vida. Eu só tenho que dar a minha vida ao Corinthians para retribuir. Muitos querem ter essa oportunidade, e poucos têm. Tenho que dar o máximo de mim em todos os jogos que eu puder jogar.

Pedro Raul

Encostado no elenco, Pedro chegou a receber sondagens de outros clubes, mas sequer quis abrir negociações alegando "não se dar por vencido" no Timão. O jogador se inspira na trajetória de Yuri Alberto e Romero para ser peça fundamental para Ramón Díaz.