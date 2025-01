Milton Leite reforça o UOL no Paulistão; estreia será segunda-feira

Do UOL, em São Paulo

Milton Leite vai reforçar o time do UOL Play nas transmissões dos jogos do Campeonato Paulista. O narrador estreará na segunda-feira (20), ao lado dos comentaristas André Hernan e José Trajano, na partida entre Botafogo de Ribeirão Preto e São Paulo.

"Eu transmito o Campeonato Paulista desde 1990 e voltar agora em um projeto bacana e nesse novo mercado, com a pulverização dos direitos que facilita que muita gente trabalhe, é muito interessante. Estou feliz porque vou fazer o que gosto e já percebi que será com gente muito legal", diz Milton.

O confronto começa às 20h (de Brasília) e acontece no estádio Santa Cruz, no interior de São Paulo.

Aos 65 anos, Milton Leite se despediu da Globo em agosto, logo após as Olímpiadas de Paris 2024.

Estou muito feliz por fazer parte de um projeto que se encaixa nesse meu novo momento de vida. Primeiro porque são dois meses de competição que me permitem tocar, também, a minha vida pessoal. Ficar mais com a minha mulher, minhas filhas, minhas netas. E segundo porque eu volto a fazer uma coisa que adoro e da qual estava sentindo falta, que é narrar. Milton Leite.

A partir de segunda, você poderá acompanhar o narrador nas plataformas do UOL.

UOL transmite o Paulistão 2025

O UOL Play, o streaming do UOL, trará 7 dos 8 jogos de cada rodada da competição.

O Canal UOL, na TV, e a homepage do UOL mostrarão um desses jogos a cada rodada.

A primeira transmissão no Canal UOL e na homepage do UOL foi Guarani x Botafogo de Ribeirão Preto, às 19h30 da última quarta.

Os demais jogos da primeira rodada, que termina apenas no dia 10 de fevereiro, com jogo adiado entre São Paulo e Inter de Limeira, também estarão disponíveis no UOL Play.

