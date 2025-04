Santos trata Neymar com muita cautela, e volta pode ser contra Fluminense

Desfalque do Santos desde a semifinal do Campeonato Paulista, Neymar deve voltar na terceira rodada do Brasileirão, diante do Fluminense, disse Lucas Musetti na Live do Clube.

De acordo com o setorista do UOL, Neymar poderia até retornar antes se o problema fosse apenas o edema na coxa, mas o Santos adota uma cautela extra com o camisa 10 para evitar novas lesões.

A ordem no Santos não é que o Neymar volte quando esteja 100%. É que volte quando esteja 200%. É a cautela da cautela. Se fosse o Gabriel Bontempo ou o Escobar, já estariam jogando. Mas o Neymar é o Neymar, tem contrato curto. [...] O Santos sabe que ele deve ficar à disposição contra o Fluminense, que ele poderia jogar contra o Bahia, mas a versão oficial é que não tem prazo.

O Santos jogou o prazo mais para frente não pelo edema. Não está durando 40 dias para ser curado. É que o edema junto com uma rotina excessiva depois de uma falta de cuidado fez com que Santos e estafe do Neymar concordam que o momento é de cautela e de fazer quase uma intertemporada.

Lucas Musetti

