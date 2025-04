Alvo de polêmicas, gramado sintético do Allianz é aprovado pela Fifa em novos testes

Nesta quarta-feira, a Fifa - entidade máxima do futebol - emitiu o certificado que permite que o gramado sintético do Allianz Parque, casa do Palmeiras, receba partidas internacionais de futebol. A organização enviou o atestado válido para a categoria profissional e as competições de mais alto nível, o Fifa - Quality Pro.

Depois de oito horas de testes no estádio construído e administrado pela WTorre em parceria com o Palmeiras, o lugar está liberado para sediar os principais jogos do calendário esportivo.

Anualmente, a Fifa faz testes no gramado sintético do Allianz Parque para verificar se o local apresenta os mesmos padrões de uma partida de futebol realizada na grama natural. As provas para a liberação do local para jogos internacionais incluem: rolagem da bola, quique, tração e rotação de chuteira e medição de planicidade.

O gramado sintético possui grande importância na conciliação das partidas e shows no Allianz Parque. Entre os diversos artistas de grande impacto que já foram recebidos no local estão: Paul McCartney, Coldplay, Taylor Swift, Mariah Carey, Andrea Bocelli, Eric Clapton, Ed Sheeran, Foo Fighters, Elton John, entre outros.

Do ponto de vista econômico, a realização dos shows também é positiva para o Palmeiras, pois o clube tem direito a receber percentuais relacionados ao aluguel do espaço para shows, locação de camarotes, naming rights e exploração de setores.

Em 2024, o Allianz Parque recebeu 47 shows e recebeu o título de estádio que mais apresenta espetáculos em todo o mundo. Desde a inauguração da nova casa, o Palmeiras registra 14 títulos: Libertadores (2020 e 2021), Brasileirão (2016, 2018, 2022 e 2023), Copa do Brasil (2015 e 2020), Paulista (2020, 2022, 2023 e 2024), Recopa Sul-Americana (2022) e Supercopa do Brasil (2023).

O gramado do Allianz Parque passou por reforma no primeiro semestre do último ano. A obra consistiu na retirada do composto termoplástico e adição de uma cortiça, que deixa o gramado mais próximo à grama natural e com a temperatura mais baixa, já que trata-se de um isolante térmico.

Além do Allianz Parque, outros dois estádios também possuem o gramado sintético no país: Nilton Santos (Botafogo) e Ligga Arena (Athletico-PR). Agora, o estádio do Pacaembu, na capital paulista, também reabriu após um período de reforma com um campo artificial.