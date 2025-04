Organizada do Corinthians responde à punição da FPF e pede uso de "camisa da proibição"

Principal torcida organizada do Corinthians, a Gaviões da Fiel rapidamente se posicionou em relação à punição da FPF (Federação Paulista de Futebol). A entidade solicitou, nesta quarta-feira, a proibição da entrada das torcidas organizadas do clube em estádios até o final de 2025.

A punição foi aplicada pelo Departamento de Segurança, Infraestrutura e VAR da Federação. A medida passa a entrar em vigor a partir desta quarta-feira, quando o Timão entra em campo pela primeira rodada da Sul-Americana. A equipe alvinegra recebe o Huracán, da Argentina, às 19h (de Brasília).

Em nota oficial publicada nas redes sociais, a Gaviões da Fiel se disse surpresa com a Portaria da FPF, que proíbe a entrada de qualquer indumentária e objetos (faixas, bandeiras entre outras) de todas as organizadas punidas.

A organizada, então, garantiu que, apesar da punição, estará presente no estádio para o duelo desta quarta-feira. A organizada solicitou aos torcedores que utilizem a "camisa da proibição" ou a camisa preta do Corinthians para assistir ao confronto.

"Evite bonés coloridos. Evite camisas de bairros e quebradas. Gavião, faça a sua parte", escreveu a organizada em nota oficial.

A Gaviões da Fiel ainda deixou claro que já acionou seu departamento jurídico quanto à punição.

Além da Gaviões, outras torcidas organizadas do Corinthians também foram punidas. São elas: Camisa 12, Fiel Macabra, Pavilhão 9, Estopim da Fiel e Coringão Chopp. A probição acontece em função dos episódios protagonizados pela torcida corintiana no jogo de volta da final do Campeonato Paulista, contra o Palmeiras, na última quinta-feira, na Neo Química Arena. Nos minutos finais da partida, sinalizadores foram acendidos nas arquibancadas e alguns até arremessados no campo.

Confira a nota completa da Gaviões da Fiel:

"CAMISA PROIBIÇÃO

Salve, Fiel Torcida!

Nesta quarta-feira (2), fomos surpreendidos com a Portaria FPF nº 093/25, que atende a uma recomendação do Ministério Público do Estado de São Paulo, proibindo a entrada nos estádios de qualquer vestimenta e objetos (faixas, bandeiras etc.) que identifiquem os associados do Gaviões da Fiel e de todas as torcidas organizadas do Corinthians.

Diante disso, já na partida de hoje, estaremos nas arquibancadas apoiando o Corinthians durante os 90 minutos com a camisa da proibição.

Pedimos a colaboração de todos para formar o MAR NEGRO: vista sua CAMISA DA PROIBIÇÃO ou camisa preta do Corinthians e ajude a divulgar essa mobilização.

Evite bonés coloridos.



Evite camisas de bairros e quebradas.

Gavião, faça a sua parte.

Quanto à proibição, nosso departamento jurídico já está avaliando a situação".