Após golaço, Endrick comemora vaga do Real com esposa em campo; veja fotos

Após marcar um golaço contra a Real Sociedad, Endrick teve a companhia da esposa ainda em campo para comemorar a classificação do Real Madrid à grande final da Copa do Rei.

O que aconteceu

Endrick compartilhou fotos dele e da esposa Gabriely Miranda se beijando no gramado do Santiago Bernabéu (veja abaixo). "Eu, você e Deus", escreveu o atacante de 18 anos, em post compartilhado com a companheira.

O jogador e a influenciadora digital estão casados desde setembro de 2024. O casal mora junto em Madri (ESP) desde que Endrick se transferiu para o Real, depois da Copa América, em julho.

O ex-palmeirense fez o primeiro gol do empate por 4 a 4 contra a Real Sociedad, ontem, após linda assistência de Vini Júnior —Bellingham, Tchouaméni e Rudiger marcaram os outros gols, classificando o Real Madrid para a decisão após vitória de 1 a 0 no jogo de ida.

Agora, o time merengue espera pelo vencedor de Barcelona e Atlético de Madri, que voltam a se enfrentar hoje, às 16h30 (de Brasília), no estádio Metropolitano, após empate de 4 a 4 no duelo de ida, na Catalunha.