'Não há ninguém no mundo como Vini': jornal espanhol se rende ao brasileiro

Vinícius não balançou as redes, mas foi decisivo na classificação do Real Madrid para a final da Copa do Rei e acabou exaltado pela imprensa espanhola.

O que aconteceu

"Não há ninguém no mundo como Vinicius Jr.", cravou a manchete de reportagem do Marca. O brasileiro ganhou nota 9 do jornal no empate por 4 a 4 contra a Real Sociedad.

Vini Jr. deu lindas assistências para os gols de Endrick e Bellingham. Ele ainda cavou o escanteio que originou o terceiro do Real Madrid, marcado por Tchouaméni. Rudiger, na prorrogação, fez o gol decisivo.

Foi Vini quem manteve o Madrid em movimento. Embora não tenha tido muito sucesso, seu brilhantismo e capacidade de persistência levaram aos três primeiros gols do time. Não há ninguém no mundo com essa capacidade de desequilibrar. Ninguém no mundo é capaz de animar uma festa como ele

Apareceu pouco (no primeiro tempo), mas foi decisivo mais uma vez. Ele não consegue correr como gostaria, mas o 1 a 1 é meio gol para ele, com um passe profundo e preciso com a parte externa do pé para Endrick

Para o Marca, Vini foi o grande responsável por salvar o Real Madrid na partida. O jornal escreveu ainda que a Real Sociedad tentou, mas não conseguiu pará-lo.

Ele não estava tendo um bom dia, mas seus lampejos de luz salvaram Madrid. Decisivo. Grande galope após ótimo controle e passe para trás para a finalização de Jude Bellingham, fazendo 2 a 3. Ele perdeu o um contra um, mas a jogada terminou em escanteio onde Tchouaméni marcou para fazer 3 a 3

Ele continuou tentando e a Real Sociedad não conseguiu pará-lo. Ele insistiu e insistiu para encerrar o jogo. Ele é uma britadeira, mesmo quando as coisas não dão certo para ele

Real Madrid e Real Sociedad empataram por 4 a 4 em jogaço pela volta da semifinal da Copa do Rei, no Santiago Bernabéu. Rudiger marcou na prorrogação o gol que colocou o Real na frente no agregado por 5 a 4, dando a classificação para a final. O time merengue havia vencido a ida por 1 a 0, gol de Endrick.