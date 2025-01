Andrade: Jorge Jesus quer Salah e Van Dijk no Al-Hilal após era Neymar

O Al-Hilal de Jorge Jesus mira a contratação de duas estrelas do Liverpool após a era Neymar, revelou o colunista Bruno Andrade no De Primeira.

O Al-Hilal quer o Salah como a maior figura do clube para a próxima temporada. É a informação que eu tenho em primeira mão.

Não é só o Salah. Eles querem o Van Dijk também. Ou seja, o Al-Hilal vai investir pesadíssimo na próxima temporada.

Bruno Andrade

Segundo o colunista, Salah é visto pelo clube saudita como nome ideal para substituir Neymar, que tem contrato até junho e não deve renovar.

Hoje é muito improvável a renovação. Não é só o Jorge Jesus que não tem mais interesse no Neymar, o Fundo Soberano [dono do clube] se pudesse já teria rescindido o contrato do Neymar, a questão é que tem muito dinheiro envolvido.

Por mais que os sauditas nadem em dinheiro, não vão jogar 80 milhões de euros no lixo, porque é mais ou menos isso que o Neymar teria para receber para ir embora agora. Esse dinheiro está separado para o Salah.

O Salah é o substituto do Neymar por inúmeros motivos, dentro e fora de campo. E o Van Dijk é outra figura pedida pelo Jorge Jesus.

Salah e Van Dijk têm contrato até o meio do ano no Liverpool. O craque egípcio já sinalizou que esta pode ser sua última temporada no clube inglês, que lidera a Premiere League.