Transmissão ao vivo de RB Bragantino x Corinthians: veja onde assistir

Red Bull Bragantino e Corinthians estreiam hoje (16), às 19h30 (de Brasília), no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, no Campeonato Paulista 2025.

Onde assistir ao vivo? A partida será transmitida ao vivo pela TNT (TV por assinatura) e Max (streaming).

Sem levantar o troféu do Paulistão desde 2019, o Corinthians quer voltar a ficar com o título regional. O Timão terminou a temporada passada em alta, com nove vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro, e quer manter o ritmo.

O técnico Ramón Díaz deixará alguns destaques do time de fora no início do torneio para ampliar a pré-temporada. Atletas como Yuri Alberto, Memphis Depay e Rodrigo Garro serão desfalques.

O Red Bull Bragantino reformulou o elenco após escapar da queda à Série B do Brasileirão. O Massa Bruta contratou jogadores como Gabriel Girotto, Lucas Barbosa e Isidro Pista. Em compensação, perdeu jogadores como Raul, Lincoln e Vitinho.

Red Bull x Corinthians -- Campeonato Paulista 2025